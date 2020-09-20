أبو الغيط يؤكد على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة فى لبنان

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، يان كوبيتش منسق الأمم المتحدة للبنان، بمقر الأمانة العامة للجامعة للحديث عن الأوضاع فى الدولة اللبنانية، والجهود المبذولة لإخراج البلد من أزمته السياسية والاقتصادية العميقة.





وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الأمين العام تناول مع المسؤول الأممى الصعوبات والعقبات التى تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكداً أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبنانى فى البدء فى تحقيق الإصلاح الشامل. وذكر المصدر أن الأمين العام للجامعة شدد على أن طبيعة المرحلة الدقيقة التى يمر بها لبنان حاليا تتطلب جهداً استثنائياً من القادة والسياسيين اللبنانيين من أجل التوصل إلى حلول وسط تسمح بالاتفاق على خروج الحكومة للنور، مُضيفاً أن من مصلحة لبنان الحفاظ على الزخم الدولى الكبير الذى تشكل لدعمه فى أعقاب كارثة انفجار المرفأ فى 4 أغسطس. وقال المصدر إن الأمين العام ناقش مع المبعوث الأممى الإعداد لاجتماع يعقد لمجموعة دعم لبنان عبر الفيديوكونفرانس فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى بدعوة من سكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية فرنسا.

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