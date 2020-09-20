إحباط مخطط إرهابى ضخم للحرس الثورى الإيرانى فى البحرين

وأفادت القناة بتمكن وزارة الداخلية من إحباط مخطط إرهابى ضخم فى مملكة البحرين تلقى دعما وتمويلا من هاربين فى إيران وعناصر من الحرس الثورى الإرهابى، إذ كشفت عمليات البحث والتحرى عن شروع العناصر الإرهابية بإيران فى تشكيل تنظيم إرهابى جديد تحت مسمى "سرايا قاسم سليمانى".

وتم وضع مخطط لتفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية فى البحرين بالإضافة إلى رصد عدد من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة فى المملكة بغرض اغتيالها وذلك ردا على مقتل قاسم سليمانى.

وأحبطت الأجهزة الأمنية المخطط الإرهابى، بعد العثور على عبوة متفجرة بالشارع العام بمنطقة البديع وضعت من قبل عناصر التنظيم الإرهابى وكانت معدة لاستهداف وفد أجنبى حضر إلى البحرين فى زيارة رسمية.

حيث تم ضبط أحد المتهمين بمسكنه فى منطقة سار وعثر بمنزله على قوالب متفجرة ومواد عجينة تستخدم فى صناعة المتفجرات وأجهزة استقبال وعملات أجنبية وكتب مرتبطة بالفكر الإرهابى، وذلك بحسب ما كشف عنه ملف القضية التى تنظرها المحكمة الجنائية والتى تضم 18 متهما بينهم 9 هاربين فى إيران ومن المقرر أن تستمع غدا لمرافعة دفاع المتهمين.