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القوات البحرية السعودية تتسلم زوارق اعتراضية فرنسية 

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تسلمت القوات البحرية ، اليوم الأحد، زوارق اعتراضية من نوع "HSI32" الفرنسية، وذلك ضمن اتفاقية موقعة مع شركة CMN الفرنسية.

ورعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، حفل تسليم واستلام الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية الفرنسية السريعة من طراز "HSI32"، في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وتشير وزارة الدفاع السعودية إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.
وحسب الدفاع السعودية، فقد اشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة CMN الفرنسية، على تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع "HSI32"، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، "حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم".

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