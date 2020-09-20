السعودية تسجل أقل من 500 إصابة بكورونا لأول مرة منذ 5 أشهر 

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، وهي المرة الأولى التي تنزل فيها الإصابات اليومية تحت الرقم 500.

وقالت الوزارة أن 27 شخصا توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 4485 حالة.

وبلغ العدد الكلي للإصابات منذ بدء تفشي الوباء في السعودية 329754 حالة.

وأعلنت الوزارة أنه تم تسجيل 1009 حالات تعاف جديدة من الفيروس، ليصبح مجموع عدد المتعافين من المرض 310439 شخصا.