الإمارات تسجل 674 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإماراتية 674 إصابة جديدة بفيروس



سجلت وزارة الصحة الإماراتية 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع الإجمالى إلى 84916 إصابة بالفيروس، من مختلف الجنسيات. وأعلنت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، شفاء 761 حالة ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 74273 حالة.

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