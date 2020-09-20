وزارة الرى السودانية : انخفاض ملحوظ فى مناسيب النيل

وتوقعت اللجنة، فى بيان اليوم الأحد، أن تشهد معظم المناسيب يوم غد الاثنين، إما انخفاضًا أو استقرارًا، مشيرة إلى أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد الاثنين، سيكون فى حدود 510 ملايين متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة فى حدود 135 مليون متر مكعب.
ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظًا على أرواحهم، وممتلكاتهم.
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