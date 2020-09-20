مطار بغداد الدولي يتعرض لهجوم صاروخي جديد

أفادت مصادر أمنية عراقية بتعرض محيط مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد، لهجوم صاروخي.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني عن سقوط صاروخ من نوع "كاتيوشا" في محيط مطار بغداد الدولي، مشيرة إلى أنه لم يتم تلقي تقارير حول وقوع إصابات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن "صافرات الإنذار انطلقت في موقع مطار بغداد إثر سقوط الصاروخ".
وسبق أن تعرض مطار بغداد، الذي يحتضن قاعدة جوية تنتشر فيها قوات أمريكية وعراقية، لهجمات صاروخية عدة، نفذ آخرها يوم 6 سبتمبر حينما تم استهدافه بـ3 صواريخ انفجر أحدها في موقف سيارات.
ووجه رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، في حينه بفتح تحقيق بشأن الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي.
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