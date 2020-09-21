عاجل.. طائرات تركية تقصف محافظة دهوك العراقية

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" نقلا عن شهود عيان، أن الطائرات التركية قصفت منطقة نهيلى التابعة لقضاء آميدى العمادية بمحافظة دهوك، الأمر الذى أسفر عن إحراق مساحات شاسعة من أراضى المزارعين.
ويأتى القصف على الرغم من إعلان الجيش التركى وقف عمليات البحث والتمشيط فى إقليم كردستان.
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