نوفا الإيطالية : أنقرة تستدعى السراج بشكل مفاجئ

ووفقًا لوكالة "نوفا" الإيطالية، قال مصدر آخر فى أنقرة، إن السراج كان من المفترض أن يصل الليلة الماضية إلى العاصمة التركية.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أبدى فى وقت سابق انزعاج تركيا من قرار السراج التنحى عن رئاسة حكومة الوفاق فى طرابلس، إذ يعتمد أردوغان على تحالفاته مع الوفاق والسراج لأجل تحقيق أطماعه فى ليبيا، ووضع موطئ قدم له فى البحر المتوسط الغنى بالنفط والغاز.

فيما أعلن السراج قبل أيام عن رغبته فى الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التى ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية أكتوبر المقبل، لأجل حلحلة النزاع الليبى وإعادة الاستقرار للبلد الغنى بالنفط والمنكوب بالصراعات.