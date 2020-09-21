عاجل.. انتخاب ليبيا نائبا لرئيس مؤتمر وكالة الطاقة الذرية عن إفريقيا

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية للدورة المنعقدة فى العاصمة النمساوية، فيينا اليوم الإثنين، حسب بيان وزارة الخارجية الليبية على موقعها الإلكترونى.
وأشار البيان إلى أن الجلسة شهدت أيضًا انتخاب المغرب رئيسًا للمؤتمر، إضافة إلى أعضاء المكتب للعام المقبل.
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