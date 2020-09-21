السودان يسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت وزارة الصحة السودانية، فى بيان صادر عنها اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى ارتفاع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 13 ألفا و 555 حالة، بينها 836 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6760 شخصا.

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