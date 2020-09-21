الاتحاد الأوروبى يرفع اسم عقيلة صالح من لائحة العقوبات 

رفع الاتحاد الأوروبى، رسميا اسمى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، ونورى أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطنى العام السابق، عن لائحة العقوبات، حسبما نقلت قناة "الحدث" مساء اليوم الاثنين، عن وكالة "آكى".





وقال دبلوماسيون أوروبيون، قبل نحو أسبوعين، إن الاتحاد الأوروبى يعتزم رفع اسم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى من قائمة العقوبات. وقال ثلاثة دبلوماسيين إن الاتحاد الأوروبى يعتزم رفع اسم وسيط ليبى نافذ من قائمته السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب التكتل دورا محوريا فى أى تسوية يتم التفاوض عليها. وأفاد الدبلوماسيون بأن عقيلة صالح بات الآن شخصية رئيسية فى المساعى للجمع بين طرفى الصراع الليبى. وكان الاتحاد الأوروبى قد وافق فى مارس 2016 على فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، فى خطوة لاقت استهجان واستنكار الوسط السياسى الليبى، للدور الهام الذى يلعبه صالح فى حل الأزمة الليبية.

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