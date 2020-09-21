ووفقًا لشبكة "العين الإخبارية"، قال مصدر طبى وآخر محلى فى اليمن، إن المليشيا الحوثية أطلقت 11 قذيفة على الأحياء السكنية الواقعة شرقى مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن، بشكل مفاجئ مساء اليوم، ما أسفر عن انفجارات عنيفة.
وأشارت المصادر إلى أن القذائف الحوثية تساقطت على حى "الكمب" ومحيط مقر المحافظة، وأسفرت عن مقتل امرأة وإصابة 12 آخرين، لافتًا إلى أن الجرحى بينهم امرأتين و4 أطفال، وبعضهم فى حالة خطرة.
وأوضحت المصادر أن القصف جاء من ناحية المليشيا الحوثية المتمركزة فى تلة سوفتيل، شرقى مدينة تعز، وهو القصف الذى يتزامن مع حلول الذكرى السادسة للانقلاب الحوثى فى اليمن واجتياح العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اليمن : مقتل امرأة وإصابة 12 بينهم أطفال فى هجمات حوثية على تعز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.