شاهد .. منح المشير حفتر جائزة الشجاعة السياسية فى فرنسا

وعن سبب منح الجائزة لحفتر، أعلن مدير المؤسسة البروفسور باتريك وايزمان، بأنه يقود بلاده فى معركة حاسمة ضد الإرهاب وضد تنظيم الإخوان المتمركز فى طرابلس. وأشار إلى أن الخيار يمليه أيضا الخطر الذى يمثله لأوروبا بقيام ولاية تركية جديدة على الشاطئ الجنوبى للبحر الأبيض المتوسط وكذلك تمركز المجموعات الإرهابية. ونشرت قناة "ليبيا الحدث" بثا مباشرا من فرنسا لحفل تسليم الجائزة للمشير خليفة حفتر، مساء اليوم الاثنين. Advertisements جدير بالذكر أن المؤسسة الفرنسية تصدر عنها مجلة Politique Internationale الدورية منذ عام 1978 وتنشر تحليلات وتقارير لصانعى القرار السياسيين والاقتصاديين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم.

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