ملك البحرين يؤكد أن الاتفاق مع إسرائيل ”ليس موجها ضد أي كيان” 

قال عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الاثنين، إن خطوة المنامة بإقامة علاقات مع تل أبيب "ليست موجهة ضد أي كيان أو قوى" ولكنها تهدف إلى "تحقيق سلام شامل" في الشرق الأوسط.

وأكد الملك في بيان لمجلس الوزراء نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية، دعم البحرين للفلسطينيين ولمبادرة السلام العربية التي طرحت في 2002 والتي عرضت على إسرائيل إقامة علاقات طبيعية مقابل اتفاق لإقامة دولة للفلسطينيين وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967.

ونقلت الوكالة عن الملك حمد قوله: "إن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة... خطواتنا نحو السلام والازدهار ليست موجهة ضد أي كيان أو قوى، بل هي لصالح الجميع وتهدف إلى حسن الجوار والعمل من أجله".

يذكر أن إسرائيل أبرمت في وقت سابق من سبتمبر الجاري، اتفاقية سلام مع كل من الإمارات والبحرين، بوساطة الولايات المتحدة.