الجامعة العربية تؤكد التزامها بمواصلة دعم السودان

جاء ذلك فى بيان وزعته الجامعة العربية عقب لقاء الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، برئيس حركة تحرير السودان منى مناوى، والذى يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
وحسب البيان، تم خلال اللقاء بحث سبل دعم السلام والاستقرار فى السودان وتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة والذى تم التوصل إليه فى جوبا يوم 31 أغسطس الماضى.
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