تسجيل 197 إصابة جديدة و 7 وفيات بـ فيروس كورونا فى الجزائر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، أن العدد الإجمالى للإصابات ارتفع إلى 50023 حالة، فيما بلغ عدد إجمالى الوفيات إلى 1679 حالة بعد تسجيل 7 وفيات خلال الـ24 الساعة الماضية.

وبحسب الوزارة، فأن 133 مريضاً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 35180 حالة.