مقتل امرأة وإصابة 10 بينهم 4 أطفال حالتهم خطيرة جراء قصف حوثى بتعز

وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات الحوثية المتمركزة فى تبة "سوفتيل"، قصفت بقذائف الدبابات، شرق مدينة تعز، أحياء "مشروع المياه"، و"العرضى"، و"حوض الأشراف"، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 10 مدنيين بينهم 4 أطفال، فى حصيلة أولية، وفقا لـ"العربية.نت".

وأشارت إلى أن إصابات عدد من الجرحى، بينهم أربعة أطفال، خطيرة.

وتقصف ميليشيا الحوثى الانقلابية الأحياء السكنية فى مدينة تعز، بشكل مستمر، مخلفة عشرات الضحايا فى صفوف المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.