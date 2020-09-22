رسالة من الرئيس الإماراتي وولي العهد إلى الملك سلمان

بعث الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد، وولي العهد محمد بن زايد، ورئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد، برسالة إلى الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز.

وقدم الرئيس الإماراتي، وولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء، التهنئة إلى الملك السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وتشارك الإمارات المملكة العربية السعودية احتفالها غدا باليوم الوطني الـ90، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، التي رأت هذه المشاركة تتجسد في "في احتفالات الأشقاء في المملكة هذا العام تحت شعار "معا - أبدا" في تأكيد على روح الأخوة والصداقة والمحبة".

وحسب "وام" فقد عملت الإمارات والسعودية على رفع مستوى العلاقات الثنائية بينهما من خلال "رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً ضمن "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية وخلال 12 شهرا".