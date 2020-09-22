الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة: اعتداءات تركيا جريمة دولية واضحة

قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة شيركو حبيب، إن اعتداءات الحكومة التركية على الأراضى العراقية بذريعة وجود مسلحى حزب العمال الكردستانى فى العراق، وهو أمر مرفوض تماما ويشكل جريمة دولية واضحة، مؤكدا أن تركيا و لا غيرها تستطيع القضاء على الشعب الكردى أو التعامل مع العراقيين كافة دون لغة حوار.





وأضاف حبيب، خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المسألة الكردية فى تركيا لا حل لها دون منح الشعب الكردى حقوقه، إلا أن أردوغان وحزب العمال ينقلان صراعهما خارج حدود بلادهما السياسية، وتسببا فى ترويع الآمنين فى كردستان العراق وهدم البنية التحتية للإقليم، مطالبا القوى الدولية والأمم المتحدة بحل الأزمة حتى لا تخرج من السيطرة.

وأشار حبيب إلى أن الحضور الدولى والأوروبى إلى بغداد وأربيل كبير ويمثل قوة دبلوماسية مضافة للعلاقات مع دول الإتحاد وغيرها، وهى فرصة للقضاء نهائيا على الإرهاب ودعم سيادة واستقلالية القرار العراقى، وإعادة تعمير وبناء ما دمرته الحرب، والمساهمة فى حلحلة الخلافات بين المركز والإقليم، واصفا بغداد بالمدينة العريقة وأربيل بالمجتمع الديمقراطى المتسامح، مع الآمال المشتركة لحل الخلافات بين الجانبين على أساس الدستور.

وأكد مسؤول الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة، أن زيارة رئيس الوزراء العراقى الكاظمى الأخيرة إلى أربيل يحيطها التفاؤل بإنهاء الخلافات لصالح عموم العراق، وأن لقاءاته مع الزعيم مسعود بارزانى ورئيسى الإقليم والحكومة سببا فى فهم مشترك للخلافات وإيجاد حلول دستورية لها، مشيرا إلى حاجتها إلى آليات اتفاق وخطوات تنفيذية، كتسليم واردات النفط والمكارك ورواتب البيشمركة وتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق الكردية خارج الإقليم.

وحذر حبيب من أن أوضاع العراق وإقليم كردستان لا تحتمل ظهور موجة ثانية من كورونا، رغم استعدادات بغداد وأربيل لها، لكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا تحتمل مزيدا من الأزمات الطبيعية والصحية.