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أبوالغيط يبحث مع رئيس البرلمان العربى تطورات الأوضاع الإقليمية

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هايدى الدسوقى 2020-09-22 13:21 0 تبليغ

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وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، فى تصريحات، إن الأمين العام بحث مع الدكتور السلمى تطورات الاوضاع الإقليمية والتعاون بين البرلمان والجامعة فى مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اللقاء، عن تقديره الكبير للجهود التى بذلها الدكتور السلُمى فى تعزيز دور البرلمان العربى وفعاليته، ودفاعه عن الأولويات العربية أمام مختلف المحافل الإقليمية والدولية وخاصة خلال الفترة الدقيقة الحالية التى تشهد تعدد الأزمات والتحديات التى تمر بها المنطقة العربية.

وأوضح المصدر أن الامين العام عبر كذلك عن تقديره لدور السلُمى فى تطوير التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربى خلال فترة توليه الرئاسة، مشيداً بالدور الذى لعبه فى الارتقاء بمكانة البرلمان العربى وتعزيز وجوده على الخريطة السياسية والبرلمانية الدولية وتعميق علاقاته مع البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية بما يخدم القضايا العربية.

جدير بالذكر أن الدكتور مشعل بن فهد السلُمى تولى رئاسة البرلمان فى 2016، وأُعيد انتخابه فى ديسمبر 2018، وأنه من المتوقع أن يعقد البرلمان انتخابات مرتقبة لاختيار الرئيس الجديد.

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