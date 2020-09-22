نيابة سويسرا : الخليفى قدم رشاوى لـ فالك وحرض الفيفا لرفع قضية ضد مصر

اتهم النائب العام السويسرى، رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى بتشجيع جيروم فالك، الأمين العام السابق لاتحاد كرة القدم "الفيفا"، على خيانة الاتحاد، مؤكدًا أن الخليفى استغل الأزمة المالية لفالك وقام برشوته، حسبما جاء فى أنباء عاجلة بثتها شبكة "العربية" الإخبارية.





وانطلقت اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة القطرى ناصر الخليفى وجيروم فالك بسويسرا، حيث أكدت النيابة الاتحادية فى سويسرا، أن فالك وعد الخليفى بحقوق البث قبل قرار الفيفا، وأن فالك حال دون عرض الفيفا عطاءات عامة بشأن حقوق البث. وأشار النائب العام السويسرى إلى أن الأدلة أثبتت أن الخليفى يمتلك الشركة التى اشترت فيلا جيروم فالك، وسدد 5 ملايين يورو كثمن للفيلا. كما أكد النائب العام السويسرى أن الخليفى حرض الفيفا على رفع قضية ضد مصر بشأن حقوق البث، وأن فالك أبلغ نائبه برغبة الخليفى فى احتكار حقوق البث حتى 2038. ويواصل القضاء السويسرى محاكمة رجل الأعمال القطرى وجيروم فالك رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم السابق، بسبب دفع الرشاوى لأجل احتكار حقوق البث لحساب قنوات قطر الرياضية.

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