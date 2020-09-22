إصابات كورونا فى الكويت تتخطى حاجز الـ100 ألف

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 682 حالة تعافى، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 91.612 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 588 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

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