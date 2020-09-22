فيديو .. اللقطات الأولى لانفجار مخزن أسلحة لـ حزب الله فى بيروت

أفادت قناة روسيا اليوم، بوقوع انفجار قوى فى بلدة عين قانا بجنوب لبنان، وسط تأكيدات أمنية بأن الانفجار وقع فى منزل يستخدم كمركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب، ولا أنباء عن قتلى أو جرحى.





ومن جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمنى قوله، إن انفجار بلدة عين قانا وقع بمخزن أسلحة لـ"حزب الله" وبسبب خطأ فنى داخلى. كما قال مصدر أمنى آخر لـ"رويترز" فى وقت سابق، إن "حزب الله" فرض طوقا أمنيا حول المنطقة التى وقع بها الانفجار فى قرية عين قانا. وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تم سماع دوى قوى جدا فى أرجاء الجنوب، فيما لم تُعرف بعد أسبابه، وتشهد المنطقة الواقعة ما بين جباع وعين قانا فى إقليم التفاح سحبا دخانية مرتفعة.

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