فلسطين تتخلى عن حقها فى رئاسة مجلس الجامعة العربية

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكى، أن فلسطين تخلت عن حقها فى رئاسة مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية، ردا على تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل.





وقال المالكى، فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الوزارة، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إن فلسطين لن تنسحب من مجلس الجامعة، وأن منظمة التحرير عضو فيها منذ عام 1976، لأن الانسحاب سيخلق فراغا، ويمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن فى غنى عنها فى هذه المرحلة الحساسة.

وأكد، أن هناك دولا عربية ثابتة فى موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال، معربا عن أمله فى أن تبقى ثابتة وملتزمة بقرارات الجامعة والمبادرة العربية.

وأشار إلى أن قرار التطبيع الإماراتى البحرينى مع إسرائيل يشكل منعطفا فى العمل العربى المشترك والجامعة العربية، التى طال إرثها فى دعم القضية الفلسطينية تواجه مأزقا بهذا الخصوص.

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أضاف: "هناك بعض الدول العربية رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وأسقطت قرارا لإدانة التطبيع، وبالتالى لن تأخذ الجامعة قراراً فى الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها".

تابع: "للأسف، الأمانة العامة للجامعة العربية اتخذت قرارا بالتغاضى عن التطبيع الإماراتى، وفشلت فى إصدار قرار يدين تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال الاجتماع الأخير للجامعة وكان اجتماعا عاديا، عقد على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فلسطين، فى 9 سبتمبر، لا نريد إرباك عمل الجامعة بقدر رفضنا إرباكها لعملنا".

وأشار المالكى إلى أن إعلان الإمارات والبحرين التطبيع، جعلنا نجد أنفسنا غريبيين عن المشهد الذى لا يمت للعرب أو العروبة بصلة، ويؤسس لمرحلة استسلام للعدو.