رويترز : انفجار جنوب لبنان بسبب خطأ فنى فى مخزن أسلحة لـ حزب الله

قال مصدر أمنى فى لبنان، إن الانفجار الهائل الذى شهدته منطقة عين قانا اليوم الثلاثاء، يعود إلى انفجار مخزن للسلاح تابع لميليشيات حزب الله، موضحًا أن سبب الانفجار هو خطأ فنى، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.





وكانت أعمدة الدخان الكثيفة تصاعدت جراء حريق فى قرية عين قانا جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، فى أعقاب انفجار كبير دوى صوته فى منطقتى النبطية وإقليم التفاح، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام. وقال مصدر أمنى لوكالة "رويترز"، إن حزب الله فرض طوقًا أمنيًا فى موقع الانفجار، مضيفًا أن المصادر الأمنية أكدت سقوط جرحى جراء الانفجار.

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