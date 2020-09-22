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28 قتيلا فى اشتباكات بين القوات السورية وداعش بريف الرقة

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عبير العدوى 2020-09-22 18:52 0 تبليغ

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سقط 28 قتيلاً جراء اشتباكات بين قوات الجيش السورى وعناصر تنظيم داعش الإرهابى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تخللها غارات روسية فى شمال سوريا، حسبما أفاد به بيان للمرصد السورى لحقوق الإنسان منذ قليل.  

وقال المرصد، إن تنظيم داعش الإرهابى شن عدة هجمات منذ أمس الإثنين، ضد مواقع للقوات السورية فى منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبى، بمحاذاة البادية السورية فى الشمال البلد المنكوب بالاقتتال. 

وأشار المرصد إلى أن اندلاع الاشتباكات العنيفة تزامن مع تدخل الطائرات الحربية الروسية، لدعم القوات الحكومية السورية بشن هجمات لاتزال مستمرة. 

كما أكد المرصد مقتل 15 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابى جراء الاشتباكات والغارات، كما أودت المعارك بـ 13 فردًا من قوات الجيش السورى والمسلحين الموالين له.

يذكر أن قوات الجيش السورى تسيطر على مناطق واسعة فى ريف الرقة الجنوبى، بينما يسيطر المقاتلون الأكراد على غالبية المحافظة.

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