فرنسا تحذر من خطر السياسات التركية فى ليبيا وتطلب بتقديم إيضاحات

وطالب الدبلوماسى الفرنسى تركيا بتقديم توضحيات للاتحاد الأوروبى حيال السياسات الخطرة التى تنتهجها أنقرة فى ليبيا، وتتسبب فى تزايد الصراعات والانقسام فى البلد الغنى بالنفط. وتواصل حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إرسال السلاح والمرتزقة والميليشيات الإرهابية إلى ليبيا، فى تجاهل متعمد للقرارات الأممية التى تقضى بحظر إدخال السلاح والميليشيات إلى البلد المنكوب بالصراعات منذ 2011.

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