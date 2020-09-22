أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى عهد البحرين، فى اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولى ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار.





ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بان"، أكد آل خليفة، وهو نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن توقيع مملكة البحرين لإعلان تأييد السلام مع إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار فى المنطقة. وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن الاتصال بين آل خليفة ونتنياهو، استعرض مجالات التعاون الثنائى فى إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ولى عهد البحرين لـ نتنياهو: مواصلة جهود السلام تدعم الاستقرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.