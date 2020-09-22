ولى عهد البحرين لـ نتنياهو: مواصلة جهود السلام تدعم الاستقرار

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بان"، أكد آل خليفة، وهو نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن توقيع مملكة البحرين لإعلان تأييد السلام مع إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار فى المنطقة.
وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن الاتصال بين آل خليفة ونتنياهو، استعرض مجالات التعاون الثنائى فى إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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