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الأردن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشى

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أحمد جاد 2020-09-22 19:50 0 تبليغ

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و بحسب "روسيا اليوم"، دعا وزير الصحة سعد جابر، المواطنين إلى الالتزام والبعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التى تخالف التعليمات والالتزام بتطبيق التباعد الجسدى وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات، من أجل حماية شعب المملكة.

وسجل الأردن، إجمالا 5679 حالة إصابة بفيروس و33 حالة وفاة جراء مرض "كوفيد-19".

وارتفعت الإصابات أربعة أمثال الشهر الماضى مع ظهور فيروس كورونا مرة أخرى فى موجة ثانية دفعت السلطات إلى معاودة فرض قيود جديدة على سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

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وأغلقت الحكومة، المدارس الخميس الماضى لمدة أسبوعين، بعد وقت قصير من عودة مليونى طالب عقب توقف دام خمسة أشهر إثر ظهور عشرات الحالات بين الطلاب والمعلمين.

كما أغلقت المطاعم والمقاهى والحانات لمدة أسبوعين، وفرضت عقوبة بالسجن تصل إلى عام على أى فرد يستضيف حفل زفاف أو تجمعات اجتماعية أو عامة يحضرها أكثر من 20 شخصا.

 

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