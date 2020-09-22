البحث عن سيدة مجهولة بعد مقتل ضابط من الحرس الرئاسى فى الصومال

وقالت وسائل إعلام محلية فى الصومال، إن الضابط المقتول يدعى شريف دوفل، ويعمل بين قوات الحرس الرئاسى الصومالى برتبة رائد، لافتة إلى أن ملابسات الحادث غامضة، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن.

وأشارت صحف محلية فى الصومال إلى أن القوات الأمنية وصلت مكان الحادث، وهو فندق يحمل اسم "رضوان"، واعتقلت مسؤولى الفندق وطاقم العمل فى إطار التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات الحادث. وأضافت أنه تم نقل الجثة والموقوفين إلى مركز إدارة المباحث الجنائية.

وبحسب بوابة "العين الإخبارية"، كشف مصدر أمنى مقرب من التحقيقات، أن سيدة مجهولة الهوية تركت الضابط قبيل فترة وجيزة من العثور على جثته. وقال المصدر إن "معرفة هوية السيدة يشكل خيط السر وراء كشف تفاصيل الحادث، وأن التحقيقات تجرى بشكل مكثف للوصول إليها".