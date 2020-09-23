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السعودية تطالب بمعالجة سلوك إيران المزعزع للاستقرار ضمن أى اتفاق نووى

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أحمد إسماعيل 2020-09-23 01:06 0 تبليغ

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طالب مجلس الوزراء السعودى، بأن يتضمن أى اتفاق نووى مع إيران، معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، بما يكفل عدم قيامها بأى نوع من الاستفزازات مستقبلا.

وذكر بيان عن مجلس الوزراء السعودى، عقب اجتماعه الأسبوعى، الثلاثاء، أن ذلك الأمر سيعيد دمج إيران فى المجتمع الدولى ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيرانى.

كما أكد أهمية أن يسهم أى اتفاق نووى مع إيران فى المحافظة على منع الانتشار النووى، واستكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.

ويتصاعد التوتر بشأن الملف الإيرانى منذ اتّخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى العام 2018 قرار انسحاب بلاده من الاتفاق النووى المبرم بين طهران والدول الكبرى الذى جمّد البرنامج النووى الإيرانى، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية على إيران بسبب انتهاكها بنود الاتفاق النووي.

وتهدد واشنطن باستخدام بند فى الاتفاق لمعاودة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر الأسلحة على طهران إلى أجل غير مسمى.

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