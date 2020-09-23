وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، أمس، عن رفع حالة القوة القاهرة فى ميناء الزويتينة النفطى، شرق البلاد، بعد إجراء تقييم أمنى للوضع فى الميناء والحقول المتصلة به. وسمحت المؤسسة أيضا باستئناف العمليات فى مينائى الحريقة والبريقة فى أعقاب إغلاق استمر ثمانية أشهر لمعظم المنشآت النفطية فى ليبيا. وأوضحت المؤسسة أنها تعكف على تقييم الوضع الأمنى فى موانى وحقول نفطية أخرى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر يهدف إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسى .. اجتماع جنيف حول ليبيا أكتوبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.