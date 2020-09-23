تحديد موعد الحكم على الخليفى بقضية فساد الفيفا نهاية الأسبوع

واستأنفت المحكمة الجنائية فى سويسرا، هذا الأسبوع، محاكمة الخليفي، الذى يرأس أيضا فريق باريس سان جرمان، على خلفية قضايا فساد وحقوق البث.
من جانبه، قال لادعاء السويسرى، إن الخليفى كذب بشأن تقديم رشى لجيروم فالك، الأمين العام السابق لاتحاد كرة القدم "الفيفا".
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