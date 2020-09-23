فرنسا تؤيد اقتراح الحريرى لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة فى لبنان

واقترح الحريرى فى بيان أمس الثلاثاء، أن يسمى رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، مرشحا شيعيا "مستقلا" لتولي حقيبة المالية. ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية "بالإعلان الشجاع" للحريري. وقالت إن "هذا الإعلان يمثل فرصة وينبغى أن تدرك كل الأحزاب أهميته حتى يتسنى تشكيل حكومة مهام الآن". ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعتان الشيعيتان، وهما حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل، ستؤيدان الفكرة. حيث انتقدت صحيفة الأخبار الموالية لحزب الله الاقتراح.

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