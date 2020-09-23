السعودية : 27 وفاة و561 إصابة جديدة بكورونا

وقالت وزارة الصحة السعودية، فى بيان على موقعها الإلكترونى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن 561 إصابة جديدة سجلت بكورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالى 331359 إصابة، وبلغ عدد المتعافين 313786 حالة مع تماثل 1102 حالة جديدة للشفاء.

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