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سفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطنى

0 نشر
أحمد جاد 2020-09-23 19:04 0 تبليغ

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وأقيم الحفل بمقر السفارة بالقاهرة، بحسب وكالة الأنباء ، حيث ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية، السفير أسامة بن أحمد نقلى كلمة بهذه المناسبة.

وتبادل سفير المملكة فى مصر، مع زملائه منسوبى السفارة والملاحق ومديرى المكاتب السعودية ورؤساء الأقسام التهانى بهذه المناسبة الغالية على الجميع، موضحا أن عدم إقامة الاحتفالية السنوية للسفارة باليوم الوطنى جاء بسبب جائحة ، إلا أنّ السفارة فى الوقت نفسه حرصت على الاحتفال بهذه المناسبة بين منسوبيها فى ظل الاجراءات الاحترازية المتَّبعة .

 

 

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