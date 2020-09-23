القوات التركية تقصف مناطق فى ريف الحسكة بسوريا

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل منذ قليل، أن المرصد السورى أعلن قصف القوات التركية لمناطق فى ريف الحسكة بسوريا.



أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل منذ قليل، أن المرصد السورى أعلن قصف القوات التركية لمناطق فى ريف الحسكة بسوريا. وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أكد تحليق مقاتلات تركية من نوع "F16"، على طول الشريط الحدودى بين سوريا وتركيا فى محافظة إدلب.

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