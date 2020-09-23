السودان : بعثة يونيتامس هدفها المساعدة فى الانتقال السياسى

أكد مجلس الوزراء السودانى، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال فى السودان (يونيتامس)، أهدافها الأساسية تتمثل فى المساعدة فى الانتقال السياسى، والتقدم نحو الحكم الديمقراطى، وتعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين، ودعم سيادة القانون، وحشد المساعدة الاقتصادية والإنمائية، وتنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الفنية والتقنية لإعداد الدستور، وإجراء الإحصاء والمساعدة فى التحضير للانتخابات، وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة النازحين وتوطين اللاجئين ومايتبعها من عمليات نزع السلاح والدمج والتوطين.





وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان اليوم الأربعاء، أن السفير عمر الشيخ الحسين رئيس اللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال فى السودان (يونيتامس)، قدم اليوم بحضور الشيخ خضر كبير مستشارى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أمجد فريد من مكتب رئيس مجلس الوزراء، عرضا لمجموعة سفراء دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، حول عمل البعثة وأهدافها الأساسية. وأكد اللقاء أهمية التنسيق المحكم والمباشر بين حكومة السودان وبعثة "يونيتامس"، وأهمية توفير كل المطالب الفنية الداعمة لعمل البعثة، والدفع بجهود إحلال السلام الشامل بالبلاد للذين لم يلتحقوا بقطار السلام.

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