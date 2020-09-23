العربية : معلومات أمنية مصرية تؤكد مساعدة تركيا لتنظيمات إرهابية فى ليبيا

أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن القاهرة تلقت معلومات حول دخول عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا.



أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن القاهرة تلقت معلومات حول دخول عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا. وأكدت العربية، أن هناك معلومات أمنية مصرية، تقول إن تنظيمات إرهابية تنشط فى ليبيا بمساعدة تركيا.

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