أمريكا تمدد استثناء العراق من عقوبات شراء الغاز الإيرانى لمدة 60 يوما

أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الولايات المتحدة مددت استثناء العراق من عقوبات شراء الغاز الإيرانى لمدة ستين يوما.



أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الولايات المتحدة مددت استثناء العراق من عقوبات شراء الغاز الإيرانى لمدة ستين يوما. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية على طهران تستهدف قطاع النفط والغاز.

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