مجلس الوزراء السودانى يؤكد أهمية خطة الارتباط مع الولايات المتحدة

أكد مجلس الوزراء السودانى، أهمية "خطة الارتباط" مع الولايات المتحدة من خلال التعاون الثنائى والعمل المشترك وصولا إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتبدأ مرحلة جديدة تشهد علاقات طبيعية بين البلدين.





واستمع مجلس الوزراء السودانى، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، إلى تقرير من رئيس الوزراء حول مساعى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتداول حول امكانية التوصل إلى حلول وفق قيد زمنى محدد. وأشار رئيس الوزراء، إلى قرار المحكمة الخاصة بأسر ضحايا المدمرة الأمريكية كول، وتفجير السفارتين الأمريكيتين بدار السلام ونيروبى، موضحا أن المبالغ المطلوبة لتعويضهم جاهزة. وأضاف رئيس وزراء السودان، أنه تبقى الاتفاق على تشريع يحصن الحكومة السودانية من أى قضايا مستقبلية.

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