أعلنت وزارة الصحة العامة فى لبنان، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 13 وفاة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة العامة فى لبنان، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 13 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأضافت الوزارة فى بيان، بحسب وكالة الأنباء الأدرنية، أن نتائج الفحوصات أثبتت تسجيل 940 إصابة جديدة بالفيروس.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لبنان يسجل 13 وفاة و940 إصابة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.