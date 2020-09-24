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الإمارات تشارك السعودية الاحتفال بيومها الوطني الـ 90

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شارك فريق الاستعراضات الجوية الإماراتي "فرسان الإمارات" في فعاليات متنوعة خصصت للاحتفال باليوم الوطني السعودي في ذكراه الـ 90.

الإمارات تشارك الاحتفال بيومها الوطني الـ 90بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. برج جبل نامسان في سيئول يتزين بعلم المملكة

وقدم فريق "فرسان الإمارات" للاستعراض الجوي والتابع للقوات الجوية لدولة الإمارات، عروضا جوية متنوعة فوق كورنيش أبوظبي، مرورا بالسفارة السعودية.

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كما نظم مطار أبوظبي الدولي فعاليات رفعت خلالها أعلام السعودية في أرجاء المطار "في خطوة تجسد العلاقات والروابط المتينة التي تجمع بين البلدين لاسيما على صعيد قطاع الطيران والنقل الجوي".

علاوة على ذلك، تزينت مباني وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ومنشآتها بعلمي البلدين.

ومن مظاهر احتفال الإمارت الأخرى بالعيد الوطني السعوي قيام الإدارة العامة لشرطة أبوظبي بتزيين 90 من دورياتها بمدن أبوظبي والعين والظفرة بأعلام الإمارات والسعودية، إضافة إلى شعار "معا أبدا".

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