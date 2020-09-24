وقال الصفدى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع رباعى مع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا بحضور مبعوثة الاتحاد الأوروبى، "بحثنا سبل التنسيق المشترك من أجل إعادة إطلاق محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية".
وأضاف الصفدى، أن "حل الدولتين أساس تحقيق السلام وإنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل".
وبدأت، اليوم الخميس، فى العاصمة الأردنية، فعاليات اجتماع عمان الرباعى حول عملية السلام فى الشرق الأوسط بمشاركة مصر وفرنسا وألمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوروبى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأردنى: حل الدولتين أساس تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.