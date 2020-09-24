خالد بن محمد بن زايد يتلقى الجرعة الأولى للقاح المضاد لعدوى ”كوفيد...

تلقى خالد بن محمد بن زايد الجرعة الأولى للقاح مضاد لعدوى "كوفيد - 19"، وذلك دعما للبرنامج الوطني بهذا الشأن، وجرى ذلك خلال زيارة قام بها إلى مستشفى خليفة في أبو ظبي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية بأن خالد بن محمد بن زايد، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تقدم عملية تلقي اللقاح المضاد لـ "كوفيد -19"، دعما للبرنامج الوطني، وتشجيعا لكوادر القطاعات الحيوية.

وذكرت الوكالة أن خالد بن محمد زايد أكد في هذا السياق "اهتمام القيادة الرشيدة بجميع العاملين في القطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول وحرصها على ضمان وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لهم".

ولفتت الوكالة إلى أن التجارب التي أجريت في الدولة على اللقاح، بمشاركة أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية، أثبتت أنه آمن وفعال، ونتجت عنه استجابة قوية لمحاربة الفيروس.

وأشارت إلى أن استخدام لقاح "كوفيد - 19" سيتيح الحفاظ على الأرواح، وتقليل الإصابات الناتجة عن الجائحة، مضيفة أنه أحد السبل التي اتبعتها الدولة للحد من انتشار الوباء وحماية صحة وسلامة المجتمع.