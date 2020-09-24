الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة عسكرية بحرية جديدة شرق مضيق هرمز

كشف الحرس الثوري الإيراني اليوم عن إنشاء قاعدة عسكرية بحرية جديدة شرق مضيق هرمز، هي قاعدة "الشهيد مجيد راهبر" في محافظة سيريك قي الجهة الشرقية لمضيق هرمز مساحتها 31 هكتارا.
وتضم القاعدة البحرية كاسرات أمواج بمساحة 20 هكتارا ووحدات عسكرية ومباني.
واستغرق بناء القاعدة ست سنوات إذ بدأ الحرس إنشاءها خلال مناورات عام 2014.
وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري إن "القاعدة ستسهم في تعزيز ورفع مستوى العمليات البحرية الإيراني في مجالات الدفاع والهجوم والرصد بمنطقة الخليج"، وإن الهدف منها "الإشراف التام على دخول وخروج القطع البحرية القادمة من خارج المنطقة في مضيق هرمز والخليج وبحر عمان".
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