إصابات كورونا فى الإمارات تتخطى 88 ألفا





أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 1002 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 88,532 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة مصاب من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات فى الدولة 407 حالات. وبحسب الوزارة، تم تسجيل شفاء 942 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 77,937 حالة.

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