سريلانكا تصنف مؤسسة قطر الخيرية كيانا إرهابيا

وحسب صحيفة "سيرلانكا ميرور"، أبلغت إدارة المباحث الجنائية، قاضى محكمة فورت فى سيرلانكا أن منظمة "أنقذوا اللؤلؤة" تلقت تمويلا من "قطر الخيرية" بقيمة 13 مليون روبية. وتحقق مباحث سيرلانكا الجنائية فى أنشطة منظمة "أنقذوا اللؤلؤة"، التى يرأسها المحامى حجاز حزب الله المتهم بالتورط فى جرائم الإرهاب. وأبلغت ديبانى مينيك، ممثلة إدارة التحقيقات الجنائية، قاضى فورت أن مؤسسة "قطر الخيرية" هى كيان ممول للإرهاب وقد تم إدراجها على أنها شبكة إرهابية، وبناءا عليه يجرى التحقيق مع منظمة "أنقذوا اللؤلؤة" فى جرائم تتعلق بتلقى تمويل من منظمات إرهابية وغسيل الأموال.

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