السودان: مناسيب النيل تواصل انخفاضها في معظم القطاعات

أعلنت وزارة الري السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس.

وذكرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان اليوم /الخميس/، أن وارد محطة "الديم" عند الحدود السودانية – الأثيوبية، ليوم غد، سيكون في حدود 500 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 95 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تشهد المناسيب ليوم غد الجمعة، إما انخفاضا أو استقرارا في معظم القطاعات.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين، إلى إتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.