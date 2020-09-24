أعلنت وزارة الري السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس.
وذكرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان اليوم /الخميس/، أن وارد محطة "الديم" عند الحدود السودانية – الأثيوبية، ليوم غد، سيكون في حدود 500 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 95 مليون متر مكعب.
وتوقعت اللجنة أن تشهد المناسيب ليوم غد الجمعة، إما انخفاضا أو استقرارا في معظم القطاعات.
ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين، إلى إتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السودان: مناسيب النيل تواصل انخفاضها في معظم القطاعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.